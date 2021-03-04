باحث يطالب بتدريس اللغة الهيروغليفية: تعمق علاقة الطلاب بالوطن

شدد سامح الزهار، المؤرخ والباحث الأثري، على ضرورة تعريف الطلاب كيفية كان يعيش القدماء في الباني الأثرية القديمة، من خلال تعريفه بأن المباني التاريخية كان مجتمع إنساني منذ ألف سنة أو أكثر أو أقل، خاصة وأن المجتمع اختلف بصورة كبيرة الآن عن السابق.



وتابع "الزهار"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن اللغة هي أهم مفاتيح التراث، ويجب تعريف الأطفال والجيد الجديد بها، مشيرًا إلى ضرورة تدريس الأطفال اللغة الهيروغليفية لأن هذا يعمق علاقة الأطفال بأرضهم، خاصة وأن اللغة المصرية القديمة عبارة عن رسوم له دلالة لغوية.



وأشار إلى أن التاريخ الذي يدرس في المدارس يجب أن يكون متصل ببعضه، معقبًا: "مينفعش التاريخ اللي بيدرس في المرحلة الابتدائية حاجة، واللي يدرس في الإعدادي حاجة، واللي يدرس في الثانوي حاجة تانية خالص، لازم يكون مرتبط ببعضه، أنا ببني عقل شاب".

