ديزر يدعم الفنانات بقائمة "أصوات النساء" في اليوم العالمي للمرأة.. وأصالة الأكثر استماعًا في مصر والسعودية





تحتل المرأة مكانة مميزة في العالم العربي في شتى المجالات، خاصة إذا ما كان الأمر متعلقا بالفن، فيجب إلقاء الضوء على بعض التحديات التي تواجهها المرأة في صناعة الموسيقى، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تكشف المنصة العالمية للبث الموسيقي "ديزر"، أن النساء يمثلن 4٪ فقط من أكثر 100 فنان استماعًا على المنصة، فيما يمثلن (7٪ من أعلى 100) لموسيقى الـ"هيب هوب"، و 7٪ من أعلى 100 من قائمة موسيقى الـ"روك".









وتسعى Deezer للمساعدة في تسليط الضوء على العديد من التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في صناعة الموسيقى بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، من خلال تسليط الضوء على الأرقام والإحصائيات، مشيرة إلى أن إطلاق سلسلة جديدة حصرية خاصة بالنساء هو جزء من عمل المنصة العالمية لدعم الفنانات.













وحلت الفنانة أصالة وأنغام وشيرين في قائمة الفنانت الأكثر استماعا في مصر، بينما جائت أغاني "دانس مونكي" لـ"تونيس أند أي" و"جابو سيرتي" لأصالة، و"بحبك من زمان" لشيرين الأكثر استماعًا، وفي دولة الإمارات حلت الفنانة إليسا وبيلي إيليش، ودوا ليبا ، فيما جاءت الأغاني "دانس مونكي - تونيس أند أي"، و"دونت ستارت ناو - دوا ليبا"، و"باد جاي - بيلي ايليش"، الأغاني الأكثر استماعًا في الإمارات، وفي السعودية تصدرت الفنانات أصالة وأحلام وإليسا قائمة الأكثر استماعا في السعودية، فيما جاءت الأغاني الأكثر استماعًا في السعودية، على الترتيب "دانس مونكي - تونيس أند أي"، و"الوتر الحساس - شيرين" ،ودونت ستارت ناو - دوا ليبا"، وتصدرت الفنانات الأكثر استماعا في المغرب، بيلي ايليش، وسلمى رشيد، ومنال، فيما تصدرت الأغاني الأكثر استماعًا في المغرب، "دانس مونكي - تونيس أند أي"، و"الغرام عياني - جميلة"، وآه يا ليام - سلمى رشيد".













من جهته قال كيم ويفر، رئيس قسم برمجة الموسيقى العالمية في "ديزر": "كلنا نعرف قضايا التنوع في صناعة الموسيقى وكم من العمل لا يزال يتعين القيام به، حيث يمثلن أقل من 20٪ من الاستماع في أكثر من نصف الأنواع الأكثر شعبية لدينا، ولذلك نريد أن ندافع عن الفنانات ونعطيهن فرصًا للتألق على منصتنا. ولهذا السبب سيكون لمجموعة "أصوات النساء" منزل دائم عن ديزر للمضي قدماً".













وتطلق المنصة العالمة ابتداء من 8 مارس، معلومات وإضافات قيّمة في التطبيق، حول بعض القضايا المتعلقة بتمثيل المرأة في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى حقائق مثيرة للاهتمام عن الفنانات، وكيف حدث التحوّل عندما كان عدد النساء أقل بثلاث مرات من الرجال في أكثر 100 أغنية استماعًا على المنصة، فيما تمثل الفنانت 42 ٪ من موسيقى البوب الشهيرة على Deezer إلا أن النسبة لا تزال أقل من النصف مع الرجال، وتمثل الفنانات في أنواع الموسيقى الرئيسية 42% من موسيقى البوب و 39% من موسيقى "الأر آند بي" و14% من موسيقى ال "جاز".



