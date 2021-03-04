بث مباشر - مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز salah liverpool

تنطلق صافرة البداية لمباتش ليفربول وتشيلسي عند تمام الساعة الحادي عشر والربع مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة العاشرة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت غرينتش .













مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف اليوم الخميس الموافق 4-3-2021 ,ليفربول ضد تشيلسي مباشر اليوم,ليفربول فى مواجهة ليست بالسهلة مع نظيره فريق تشيلسي وذلك ضمن اطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وسوف يستضيف الفريقين ملعب انفيلد، ويدخل فريق ليفربول اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب ضد تشيلسي انتهت بنتيجة بهدفين دون رد يلا كورة.













يدخل فريق ليفربول صاحب الارض في مبارة اليوم ضد تشيلسي ساعياً لتحقيق الفوز وحصد نقاط لاستعادة قوته ومواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها في الدوري، وسوف يحاول بكل قوة في هذه المباراة لينافس على المربع الذهبي، حيث أنه هذه الفترة الماضية قدم اداء ضعيف ليتراجع مستوى في جدول الترتيب، إلي المركز السادس برصيد 43 بفارق نقطة واحدة عن فريق تشيلسي صاحب المركز الخامس ليبتعد عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة كورة اونلاين.



