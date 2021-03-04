خالد الجندي: البعض سبني لأني تحدثت بأني قبطي (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التفاضل ما بين الناس في الأمور الدنيوية أصبح واسعًا بصورة كبيرة سواء في المنزل أو الذرية أو السيارة.



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن العرب الاوائل كانوا متقاربين إلى حد كبيرة، معقبًا: "اطخن واحد فيهم عنده جمل، ومكنش في تفاوت كبيرة بينهم إلا في حالة واحدة فقط إلا وهي العلم والقراءة والكتابة".



وأضاف أنه تحدث سابقًا بأنه قبطي، فقام البعض بسبه مدعيًا بأنه يشبه نفسه بغير المسلمين، معقبًا: " المصري هو قبطي، والقبطي يعني مصري،.. في ناس دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت يا أخي حرام عليك، أنت بتشبه نفسك بغير المسلمين، انت معندكش دين، لو هو سأل كان أحسن ليا وليه"

