برلماني ناعيا اللواء كمال عامر: كان رجلاً مخلصاً عاشقا لتراب الوطن

نعى النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقال "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الفجر": إن اللواء كمال عامر كان رجلًا مخلصا عاشقا لتراب الوطن، وكان نموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، ووهب حياته لخدمة هذا البلد العظيم، وكان أحد أبطال القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا في الحروب التي خاضتها مصر لحماية العرض وتراب الوطن المقدس.



وتابع عضو مجلس النواب: "فقدت مصر اليوم رجلًا من أعظم رجالها، ورمزًا من أبرز رموزها المخلصين.. وندعوا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تعازيه في وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.



ونشر الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".



وأضاف "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته، اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

