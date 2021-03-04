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بعد خلافات ثلاث سنوات وأزمات.. فوبيا يتحول لرهبة بفتحي عبد الوهاب وايتن عامر

الخميس 04/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد المخرج عادل الاعصر، لاستئناف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "فوبيا" يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعمل حالياً على معاينة أماكن تصوير المشاهد الجديدة وتنسيق المواعيد مع الفنان المشاركين في البطولة.


وكان قد صور جزء من مشاهد العمل خلال الأسابيع الماضية ويعمل على وضع جدول للانتهاء من العمل لعرضه في شهر رمضان المقبل.

المسلسل عاد مرة أخري بعد 3 سنوات من التوقف، حيث تم تصوير بعض مشاهده عام 2017 تحت اسم فوبيا، وكان البطل وقتها خالد الصاوي، قبل أن يتوقف ويدخل في أزمات وصلت إلى ساحة القضاء، حتى قررت الشركة المنتجة استئناف تصويره من جديد والتعاقد مع الفنانين بعقود جديدة وعرضه في شهر رمضان المقبل.


مسلسل "رهبة" كان يحمل اسم "فوبيا" وتم تغيير اسمه، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، أيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضي، أحمد كرارة، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، عصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين وتأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

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