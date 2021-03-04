Advertisements

اتهامات لميجان ماركل بالتنمر على موظفين القصر الملكي.. ودوقة ساسكس ترد

الخميس 04/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
قالت دوقة ساسكس إن قصر باكنجهام الملكي البريطاني لا يمكن أن يتوقع منها هي والأمير هاري الصمت إذا كان "ينشر الأكاذيب عنهما".

وصرحت ميجان في مقطع من مقابلة أوبرا وينفري مع الزوجين، سُئلت ميجان عن شعورها حيال سماعها بعد الإشاعات لتي أصدرها موظفو القصر عنها

وقالت ميجان: "إذا كانت تصريحاتهم مصحوبة بخطر فقدان الأشياء، فأنا أعني ضاع الكثير بالفعل".

ويحقق قصر باكنجهام في مزاعم قيام الدوقة بتخويف الطاقم الملكي والتنمر على الموظفين خلال اقامتها معهم.

تم نشر مزاعم البلطجة الموجهة إلى ميجان بعد تسجيل المقابلة مع أوبرا.

استقال دوق ودوقة ساسكس من منصبيهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في مارس 2020، ويعيشان الآن في كاليفورنيا.

وزعم تقرير نشر في صحيفة التايمز يوم الأربعاء أن الدوقة واجهت شكوى تم تقديمها في أكتوبر 2018، بينما كان الدوق والدوقة يعيشان في قصر كنسينجتون بعد زواجهما في مايو من ذلك العام.

وتزعم رسالة بريد إلكتروني مُسربة من أحد الموظفين، نشرتها الصحيفة، أن ميجان أخرجت مساعدين شخصيين من المنزل، ويزعم التقرير أنها قوضت ثقة موظف ثالث.

وفي بيان لاحق، قال قصر باكنجهام - المسؤول عن تعيين الموظفين الملكيين - إنه "من الواضح أنه قلق للغاية بشأن المزاعم الواردة في صحيفة التايمز" وإن فريق الموارد البشرية التابع له سينظر في الظروف الموضحة في المقال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميجان ماركل دوقة ساسكس جريدة الفجر بريطانيا القصر الملكي الفجر

أخبار تهمك

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعتين

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعة و 27 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الأمير هاري وميغان ماركل في انتظار مولودهما الأول

ميجان ماركل تواجه أزمة عائليّة جديدة مع شقيقتها

قرار عاجل من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بشأن مولودهما الجديد

الأمير ويليام وكايت ميدلتون يصدران بطاقتهم الخاصة بعيد الميلاد

ميجان ماركل والأمير هاري يعودان إلى الـ"إنستجرام"

الأمير هاري يجتمع مع الملكة إليزابيث الثانية لمناقشة مستقبله

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات