Advertisements

نجوم دوري كرة القدم الأمريكي في زيارة لأهرامات الجيزة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements

وصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الخميس ثلاثة من نجوم لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الامريكية والذين جاءوا إلى مصر في جولة سياحية ترفيهية لقضاء اجازتهم والاستمتاع بالجو الدافئ والأماكن المفتوحة والشمس الساطعة بالاضافة إلى زيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة.

واستقبلت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة بمطار القاهرة الدولي هؤلاء النجوم حيث قدمت لهم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية الخاصة بالمدن السياحية والمتاحف والمواقع الآثرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للسياحة المصرية،

ويتضمن البرنامج السياحي الخاص بهم في مصر زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة والأسكندرية والأقصر منها قلعة صلاح الدين ومجمع الأديان والقاهرة التاريخية ومعابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك وغيرها من المواقع الاثرية.

واستهل هؤلاء النجوم برنامجهم عصر اليوم بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول كما زاروا المتحف المصري بالتحرير.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى أن هؤلاء النجوم الرياضيين يتمتعون بشهرة عالمية وعدد كبير من المشجعين في أمريكا والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم من مختلف الجنسيات والأعمار، مما يساهم في الوصول إلى عدد كبير من متابعيهم كأداة دعائية للمقاصد السياحية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعكس الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان الذي تعيشه مصر مما يزيد من ثقة السائحين الوافدين لها.

وأضاف أن الزيارات المتعددة لنجوم العالم سواء من نجوم الرياضة أو مشاهير العالم لمصر تعد فرصة رائعة للترويج السياحي لمصر، حيث يتم استخدام الصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية بمصر على منصات التسويق والترويج المختلفة، كما أنها تعد فرصة لإطلاعهم على الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، مما سيكون له أكبر الأثر في إعادة تشجيع السائحين على زيارة مصر، ووضع المقصد السياحي المصري على أولويات أجندتهم.

تجدر الاشارة الي أن الكرة الأمريكية تعد من أشهر وأهم الرياضات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

أخبار تهمك

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعة و 25 دقيقة

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ نصف ساعة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات