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إياد صالح يستعيد ذكريات "قارئة الفنجان" مع هاني سرحان

الخميس 04/مارس/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
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ذكر المخرج والمؤلف إياد صالح، تفاصيل تعاونه مع المؤلف هاني سرحان، وكواليس مشاركتهما العمل سويا، خاصة مع قرب عرض مسلسلهما "قارئة الفنجان"، على منصة "شاهد" خلال أيام.

 

قال "صالح" عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنه خلال بحثه في الإيميلات القديمة عثر على نسخة من سيناريو أول حلقة من مسلسل كتبه مع هاني سرحان، كان يجمل اسم (قوانين الحب "حكاية سلمي") بتاريخ  10 أكتوبر 2014.

 

أضاف: "6 سنين كتبنا فيهم مع بعض أكثر من مشروع مع بعض فيهم اللي فضل في الدرج، وفيهم اللي تعاقدنا عليه مع شركات إنتاج مختلفة وفيهم اللي بدأنا تحضيره، وفيهم اللي كان خلاص هيتصور لكن محصلش، وبالرغم إن أنا كتبت سيناريوهات موجودة في فولدرات وهاردات من سنة 2006 فيهم حجات ما زلت متحمس ليها وحجات بحمد ربنا أنها مكملتش، إلا إن قوانين الحب كان من أكثر المسلسلات اللي اتبسطت من تجربة كتابته مع هاني سرحان لأننا كتبناه وإحنا مؤمنين بالفكرة وبالقصة والشخصيات من غير أي تفكير في تفاصيل الإنتاج والتنفيذ والنجوم".

 

اختتم: "وبعد كل السنين دي واللي فيها قصص وحكايات تنفع نعملها لوحدها مسلسل، الشهر ده هيتعرض أول مسلسل عليه اسمنا إحنا الاثنين قارئة الفنجان اللي بدأت فكرته وإحنا في إجازة في رأس سدر.. ووصل أنه هيتعرض على منصة شاهد يوم الجمعة 12 مارس 2021".

 

يشار إلى أن "قارئة الفنجان" بطولة أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

 

يدور المسلسل حول المهندس المعماري “سلام”، الذي يدخل الأحداث دون قصد منه، ويتحول فجأة إلى طرف في الأحداث، وهو الذي يحاول حل اللغز في المسلسل.

ويراهن مؤلف العمل السيناريست إياد صالح على تقديم دراما رعب بشكل عصري، عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية، عن طريق التشويق في أحداث العمل منذ الحلقة الأولى.

 

"قارئة الفنجان" مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب "أبلكيشن" اسمه "قارئة الفنجان" في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال تطبيق لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

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