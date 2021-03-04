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إيطاليا تمنع شحنة لقاح أسترازينيكا إلى أستراليا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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منعت الحكومة الإيطالية تصدير شحنة لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" إلى أستراليا، وفقًا لتقارير من وسائل الإعلام الإيطالية.

ويؤثر القرار على 250.000 جرعة من اللقاح المنتج في منشأة AstraZeneca في إيطاليا.

وتقول التقارير إن المفوضية الأوروبية أيدت الخطوة.

تأتي هذه الأخبار وسط خلاف بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والشركة، التي لم تقدم سوى جزء ضئيل من الإمدادات المتفق عليها للدول الأعضاء.

وفي إطار خطة اللقاحات الأوروبية، التي تم تأسيسها في يونيو من العام الماضي، تفاوضت الكتلة على شراء لقاحات نيابة عن الدول الأعضاء.

في يناير، ووصف رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك جوزيبي كونتي التأخيرات في إمدادات اللقاح من قبل كل من AstraZeneca وPfizer بأنها "غير مقبولة" واتهم الشركات بانتهاك عقودها.

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لقاح جريدة الفجر ايطاليا الفجر استراليا استرازينيكا

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