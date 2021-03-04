عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

يعقد كبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي من أجل العفو عن زميلهم في الفريق محمود عبد المنعم كهربا بعد قرار إيقافه لمدة شهر وتغريمه مادي.





وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الأربعاء إيقاف محمود كهربا لمدة شهر عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر بالإضافة لتوقيع عقوبة مالية عليه قدرها 200 ألف جنيه لعدم الالتزام.





ومن المنتظر أن يعقد وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير كبار الفريق الأحمر جلسة مع المدرب الجنوب إفريقي للعفو عن زميلهم كهربا وعودته للانتظام في التدريبات الجماعية.





ويأتي تفكير كبار الأهلي في الحديث مع موسيماني بعد مباراة فيتا كلوب الكونغولي نظرا لأن المدرب الجنوب إفريقي كان متعصبا للغاية بعد تصرف كهربا وطالب اللاعبين بالتركيز في مواجهة الفريق الكونغولي المقبلة.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ومصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد.



