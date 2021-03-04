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وفاة مسن أثناء توجه قوة من الشرطة لتنفيذ حكم بضم حضانة أحفاده لجدتهم بالشرقية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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توفي مسن أثناء توجه قوة من الشرطة لتنفيذ حكم بضم حضانة أحفاده الثلاثة لجدتهم للأم بقرية بني عليم التابعة لمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بوفاة "محمود. م. أ. ح" 65 عاما على المعاش مقيم بقرية الشيخ جبيل التابعة لقرية عليم بدائرة المركز أثناء توجه مأمورية من مركز شرطة أبو حماد لتنفيذ حكم حضانة رقم 1325 لسنة 2019 مستأنف رفم 7755 61 بمحكمة استئناف بلبيس تسليم احفاده الثلاثة "ا. م. م" 11سنه و"ع" 9 سنوات و"ر" 5 سنوات. لجدة الأم حيث صدر القرار لصالحها بعد وفاة ابنتها.

وتبين أن والدة الأطفال توفيت منذ عام 2016 وبقي الأطفال في حضانة والدهم ثم تزوج والدهم من أرملة شقيقه بعد وفاة الأخير فيما تقدمت والدة الأطفال بدعوى قضائية للمحكمة للمطالبة بضم حضانة أطفال ابنتها لها وصدر قرار لصالحها منذ 3 سنوات وأثناء توجه قوة من الشرطة للتنفيذ امتنع جد الأطفال عن تسليم الأطفال وأثناء ذلك وقعت مشادة كلامية بين ابنه وزوجته واعتدي عليها بالضرب ثم طلب من والده إن يسمح للشرطة بالدخول والتفتيش عن الأطفال قائلا "سيبهم يدخلوا مش هيلاقوا العيال" وبمجرد انتهاء الابن من حديثه سقط والده على الأرض مغشيا عليه وتين وفاته في وقت لاحق.

واتهم ابن المتوفى والدة ارملته وابنتيها بالتسبب في وفاة والده واتهم احدهم بدفع والده على السلم ما أدى لوفاته.

ألقت الشرطة القبض على الجدة وابنتيها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. فيما قررت النيابة إخلاء سبيل الجدة وفتاة وحجز أخرى على ذمة التحريات.

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