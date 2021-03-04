باتشيكو يرتب أوراقه قبل موقعة الترجي.. والمنافسة تشتعل على هذا المركز

يدرس المدرب البرتغالى، جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، الدفع بمحمد أبوجبل أمام الترجى التونسى، في المباراة المقررة غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدورى المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.









ونال أبوجبل إشادة المدير الفنى بعد المستوى الذي ظهر عليه أبوجبل خلال التدريبات الأخيرة، رغم عدم مشاركته في المباريات الأخيرة للفريق، إلا أن ظهور أبوجبل بمستوى متميز، على حد وصف باتشيكو، خلال آخر مران للفريق في القاهرة، جعله يفكر في إعادته للتشكيل الأساسى أمام الترجى.









وسيحسم المدير الفنى موقفه النهائى من الثنائى أبوجبل وجنش، على ضوء المران الرئيسى الذي سيؤديه الفريق على ملعب رادس، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمواجهة. وأدى الفريق أول تدريباته الخميس، الخميس، على الملعب الفرعى لاستاد رادس، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين البعثة، خلال تواجدها في تونس.





وحرص باتشيكو، خلال المران، على تنفيذ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية الهجومية والدفاعية، التي ينوى تطبيقها خلال المواجهة، وينتظر أن يعقد باتشيكو جلسة مع لاعبيه قبل التوجه إلى ملعب رادس لأداء المران، لتحفيظهم بعض المهام المطلوبة منهم خلال المواجهة، خصوصًا أنه يطمح في تحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث لضمان حجز إحدى بطاقتى التأهل للدور التالى للبطولة الإفريقية.









وطلب باتشيكو من عبدالحليم على، مدير الكرة، عدم حضور وسائل الإعلام للمران الرئيسى، والاكتفاء بحضور أول ربع ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، ويرغب باتشيكو في فرض السرية على تدريبات الفريق، لتفادى تسرب الخطة والتشكيل اللذين سيخوض بهما المران إلى المنافس.









وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين عقب الوصول إلى تونس، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على الترجى وتكرار ما فعله الفريق مع الترجى في الموسم المنقضى، عندما أقصاه من الدور قبل النهائى في البطولة، فضلاً عن التتويج بالسوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، أيضًا في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوحة، وحذر باتشيكو اللاعبين من شراسة لاعبى الترجى خلال اللقاء، وسعيهم لحسم المواجهة لصالحهم من البداية، للرد على الهزائم التي تعرضوا لها خلال الموسم المنقضى من الزمالك.









وضمت البعثة 22 لاعبًا، هم: محمود عبدالرحيم «جنش»، محمد عواد، محمد أبوجبل، محمود علاء، محمد عبدالغنى، محمود حمدى «الونش»، محمد عبدالسلام، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثى، فرجانى ساسى، طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف «روقا»، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، أحمد سيد «زيزو»، مروان حمدى، أسامة فيصل، حميد أحداد، حسين فيصل، حسام أشرف..



