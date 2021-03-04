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ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
الخميس 04/مارس/2021 - 07:30 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن ليفربول الإنجليزي مستقبله أصبح مهدد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وأشار موقع جول العالمي إلى أن ليفربول يحتل المركز السادس مؤقتاً في جدول الترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن ويستهام يونايتد صاحب المركز الرابع.
وأوضح الموقع العالمي أن ليفربول يواجه شبح عدم التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وألمح الموقع العالمي أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اعترف بصعوبة التعاقد مع اللاعبين في الصيف المقبل في حالة الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ولفت الموقع العالمي أن اللعب في دوري أبطال أوروبا يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لمعظم اللاعبين ولذلك عدم تأهل الحمر إلى دوري أبطال أوروبا سيجعل اللاعبين يفكرون ملياً قبل الإنتقال الى ليفربول.
وأفاد الموقع العالمي بأن العديد من الأندية تتنافس على المراكز الأربعة الأولى وهي مانشستر يونايتد وتوتنهام وإيفرتون وتشيلسي بالإضافة إلى ويستهام وليستر سيتي.
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