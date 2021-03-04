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تغريم شركة إنتل 2.2 مليار دولار لهذا السبب

الخميس 04/مارس/2021 - 07:27 م
إنتل - صورة أرشيفية
إنتل - صورة أرشيفية
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اتخذت محكمة مقاطعة تكساس حكمًا بتغريم شركة إنتل بدفع 2.2 مليار دولار، لشركة VLSI LLC كتعويضات، بسبب انتهاك براءات اختراع عمرها 20 عامًا.

وتتمحور براءات الاختراع التي تقوم المحكمة أن إنتل انتهكتها حول أمور تتعلق بتقنيات ترددات المعالجات والجهد الكهربائي الذي تقوم باستخدامه.

وبينما بدت شركة VLSI LLC سعيدة بهذا الإنجاز، فإن إنتل رفضت قرار القاضي وأعلنت عن نيتها الطعن بالحكم واستئناف القضية.

وقال  المتحدث باسم إنتل، إن الشركة  تنوي الاستئناف وهي على ثقة تامة بالانتصار في القضية بنهاية المطاف.

وتعد شركة  VLSI LLC من الشركات المطورة لتقنيات أشباء الموصلات، وقد تأسست عام 1979 وكانت واحدة من أوائل الشركات في المجال ومن أوائل المستثمرين في الشركة المعروفة ARM.

لكن بعد ذلك استحوذت عليها شركة فيلبس الهولندية مقابل مليار دولار في العام 1999 وتتبع في الوقت الحالي العلامة التجارية NXP Semiconductors المملوكة لفيلبس.

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