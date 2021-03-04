علماء: 16 نوع جديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة

حدد العلماء في بريطانيا 16 حالة إصابة بنوع جديد آخر من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.



وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن المتغيرات الجديدة للفيروس "متغير قيد التحقيق"، مما يعني أنه مدرج في قائمة المراقبة الخاصة بها ولا يوجد أي من قلق بشأنه على الفور.



وقالت الهيئة إن المتغيرات لديها طفرة مشتركة مع المتغيرات في جنوب إفريقيا والبرازيل.



هذا التغيير الجيني، E484K، قد يساعد الفيروس على تجنب الهجوم المناعي.



ومن غير المتوقع عدم ظهور المتغيرات أو أنها ستستمر في التغيير - كل الفيروسات تتحور لأنها تصنع نسخًا جديدة من نفسها لتنتشر وتزدهر.



