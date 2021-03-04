Advertisements

علماء: 16 نوع جديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة

الخميس 04/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
حدد العلماء في بريطانيا 16 حالة إصابة بنوع جديد آخر من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن المتغيرات الجديدة للفيروس "متغير قيد التحقيق"، مما يعني أنه مدرج في قائمة المراقبة الخاصة بها ولا يوجد أي من قلق بشأنه على الفور.

وقالت الهيئة إن المتغيرات لديها طفرة مشتركة مع المتغيرات في جنوب إفريقيا والبرازيل.

هذا التغيير الجيني، E484K، قد يساعد الفيروس على تجنب الهجوم المناعي.

ومن غير المتوقع عدم ظهور المتغيرات أو أنها ستستمر في التغيير - كل الفيروسات تتحور لأنها تصنع نسخًا جديدة من نفسها لتنتشر وتزدهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متغيرات كورونا فيروس جريدة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ 42 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

آيسلندا تسجل أول حالة.. فيروس كورونا يتحور إلى نوع أكثر عدوانية

المعامل تكتشف 8 سلالات أخرى لكورونا.. هكذا يتطور الفيروس

بعد وصول المتعافين لربع مليون شخص.. ما هي فرص عودة الكورونا؟

"تدمير الجسم".. أعراض وطفرات جديدة بشأن فيروس كورونا

من داخل أكسفورد.. عالم مصري يكشف اللمسات الأخيرة لـ لقاح كورونا.. ويحذر من الموجة الثانية (حوار)

وزير التعليم العالي: وجدنا 5 طفرات في فيروس كورونا بمصر (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات