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رئيس حزب الوفد ينعى الفريق كمال عامر: نموذج مشرف للوطنية المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ باسمه وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين، الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم الخميس إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال أبو شقة: إن الفريق كمال عامر، أخا وصديقا ونموذجا مشرفا للوطنية المصرية والآداء البرلماني المتميز.

كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تعازيه في وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ونشر الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته، اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

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وفاة كمال عامر حزب الوفد بها ابو شقه

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