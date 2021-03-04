كل ما تود معرفته عن اللواء كمال عامر الذي نعاه السيسي ومنحه رتبة فريق فخري

تصدر اللواء كمال عامر اليوم الخميس الموافق الـ4 من مارس 2021، تريند محرك البحث جوجل، بعدما نعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنحه رتبة فريق فخري.





وفاة اللواء كمال عامر





وتوفى اللواء كمال أحمد أحمد عامر وشهرته كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، وشيع الجثمان عقب صلاة العصر.





منح اللواء كمال عامر وشاح النيل





وقرر الرئيس السيسي منح الراحل اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رتبة فريق فخري، ووشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.





السيسي ينعى اللواء كمال عامر بكلمات مؤثرة





ونعى الرئيس اللواء كمال عامر في تدوينه له على حسابه الرسمي قائلاً :"لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".





السيسي ينعى اللواء كمال عامر





وقال عبدالفتاح السيسي إن الفقيد كمال عامر كان خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.





معلومات على اللواء كمال عامر





وحرصا منا على تلبية كل ما يطلبه متابعونا الكرام، نرصد لكم عبر بوابتكم الإلكترونية"الفجر"، نستعرض لكم أبرز المعلومات العامة على الراحل كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في الستطور التالية:





ميلاد ونشأة اللواء كمال عامر





ولد كمال عامر في 13 يونيو 1942، بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب حماة الوطن، دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.





اللواء كمال عامر محافظاً لمطروح





شغل الراحل كمال عامر منصب محافظ مطروح من عامي ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩، ثم محافظا لأسوان في الفترة من 31 أكتوبر 1999 وحتى 17 يوليو 2001، كما تولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وكذلك خلال الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ شهر يناير الماضي.





اللواء كمال عامر مسشاراً بأكاديمية ناصر العسكرية





وعمل اللواء الراحل كمال عامر مستشارا بأكاديمية ناصر العسكرية، وشارك فى جميع الحروب التى اجتازتها مصر فى الفترة ( 1962 ــ 1997 )، وشارك فى حرب أكتوبر وهو برتبة رائد وقائدا لكتيبة مشاه ميكانيكى.





وظائف شغلها اللواء كمال عامر





وتدرج كمال عامر في وظائف العمليات والتخطيط لجميع المستويات بالقوات المسلحة، حيث شغل جميع المناصب القيادية من قائد فصيلة مشاه مرورا بجميع المناصب بسلاح المشاة، ثم رئيسا لأركان وقائد لواء مشاة ميكانيكي.





اللواء كمال عامر رئيسا لأركان





وعمل اللواء كمال عامر رئيسا لأركان وقائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم رئيسا لأركان القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية، كما شغل منصب قائد القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية، ثم رئيسا أركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائدا للجيش الثالث الميداني.





اللواء كمال عامر نائب مدير المخابرات الحربية





كما تولى اللواء كمال عامر منصب نائب مدير المخابرات الحربية خلال فترتين "يوليو 1991 إلى يوليو 1992، والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995"، ثم عين مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتى 1997.





دراسات اللواء كمال عامر العسكرية





حصل اللواء كمال عامر على ماجستير العلوم العسكرية أكتوبر 1972، ودرجة الزمالة في الإستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، وحصل على العديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة، ودراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، كما حصل على درجة الدكتوراة في الإستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.





اللواء كمال عامر عضوا بمجلس الشورى





وعين اللواء كمال عامر عضوا بمجلس الشورى ديسمبر 2012 حتى يونيو 2013، وفاز بعضوية مجلس النواب في دورتي ٢٠١٥، و٢٠٢٠، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات مثل وسام النجمة العسكرية، ووسام الجمهورية، ونوط الواجب ونوط التدريب، ونوط الخدمة الطويلة والممتازة، ووسام الملك فيصل من السعودية، ونوط المعركة ووسام تحرير الكويت من الكويت، ووسام 26 سبتمبر من اليمن ووسام الأمم المتحدة.





وفاة زوجة اللواء كمال عامر





يُذكر أن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كانت قد توفيت زوجته في شهر يونيو الماضي.



