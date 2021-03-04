الشماع: "أوقفوا مسلسل أحمس.. رواية نجيب محفوظ تثير البلبلة"

طالب المؤرخ المعروف بسام الشماع المرشد السياحي وعضو الجمعية التاريخية وعضو اتحاد الكتاب، بوقف مسلسل "الملك أحمس" المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ.



وأوضح الشماع لـ"الفجر"، أن الأسباب التي دعته لمثل هذا المطلب هي أن قصة أحمس فى رواية نجيب محفوظ، "كفاح طيبة" مليئة بالأخطاء التاريخية.



وقال: خطورة هذا أن أحداث رواية نجيب محفوظ تثير البلبلة الشديدة والخطيرة لدى متلقي المعلومات التاريخية والمهتم بالتاريخ المصري وأبطاله لأنها ترسخ لتاريخ خاطئ.



وتابع: من الخطأ أن نصدرها للناس لأن تأثير الدراما كما نعلم جميعا اقوى من الكتب والمراجع للأسف الشديد وكان من أكبر الأخطاء التعليمية أن تدرس هذه الرواية فى المدارس و لكن هذا توقف الآن.



وأوضح الشماع: أعود بكم مرة أخرى لرواية كفاح طيبة التي قال فيها محفوظ إن "احمس" وقع فى حب إبنة ملك الهكسوس وهو ما لم يحدث، هذه الرواية تبين خيانة "احمس" لمصر والمصريين بحبه لابنة ملك العدو قاتل شعبه وهذا لم يحدث من المخلص لمصر احمس وعائلته المقدامة.



وأضاف: من الخطأ أن نقول أن للرواية والراوي وكاتب القصة الدرامية الحق في اختلاق احداث أو ضم احداث فى سياق درامى اضافى وهذا لعدة أسباب منها ان هذه الأحداث لم تحدث وثانيا لانه بذلك يشوه ويزور التاريخ ولا يقول الحقيقة.