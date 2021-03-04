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أودي تستعرض قدرات سيارتها "RS E-Tron GT" على طريق "أوتوبان"
الخميس 04/مارس/2021 - 07:33 م
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توسعت ممنافسات السيارات الكهربائية الرياضية، لتدخل معظم الشركات في إنتاجها، وتستعرض شكرة أودي الألمانية قدرات سيارتها الجديدة "RS E-Tron GT" عل طريق "أوتوبان" في فيديو مشورق، نستعرضه معكم فيما يلي.
تأتي السيارة على قاعدة عجلات قريبتها بورش تايكان، وتنافس تايكان تيربو S وتيسلا موديل S Plaid. وتنتج محركات RS E-Tron GT الكهربائية 637 حصان و830 نيوتن-متر، وتستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.2 ثانية.
ويظهر الفيديو على طريق أوتوبان، تسارع السيارة حتى 260 كم/س، ومن المنتظر مشاهدة قيادتها بسرعة قصوى عند توفرها.
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