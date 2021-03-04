Advertisements

أودي تستعرض قدرات سيارتها "RS E-Tron GT" على طريق "أوتوبان"

الخميس 04/مارس/2021 - 07:33 م
أودي RS E-Tron GT
أودي RS E-Tron GT
Advertisements
توسعت ممنافسات السيارات الكهربائية الرياضية، لتدخل معظم الشركات في إنتاجها، وتستعرض شكرة أودي الألمانية قدرات سيارتها الجديدة "RS E-Tron GT" عل طريق "أوتوبان" في فيديو مشورق، نستعرضه معكم فيما يلي.

تأتي السيارة على قاعدة عجلات قريبتها بورش تايكان، وتنافس تايكان تيربو S وتيسلا موديل S Plaid.  وتنتج محركات RS E-Tron GT الكهربائية 637 حصان و830 نيوتن-متر، وتستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.2 ثانية.

ويظهر الفيديو على طريق أوتوبان، تسارع السيارة حتى 260 كم/س، ومن المنتظر مشاهدة قيادتها بسرعة قصوى عند توفرها.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - تعرف على غيابات الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعة و نصف

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ 37 دقيقة

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعة و نصف

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات