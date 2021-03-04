أودي تستعرض قدرات سيارتها "RS E-Tron GT" على طريق "أوتوبان"

توسعت ممنافسات السيارات الكهربائية الرياضية، لتدخل معظم الشركات في إنتاجها، وتستعرض شكرة أودي الألمانية قدرات سيارتها الجديدة " RS E-Tron GT" عل طريق " أوتوبان" في فيديو مشورق، نستعرضه معكم فيما يلي.





تأتي السيارة على قاعدة عجلات قريبتها بورش تايكان، وتنافس تايكان تيربو S وتيسلا موديل S Plaid. وتنتج محركات RS E-Tron GT الكهربائية 637 حصان و830 نيوتن-متر، وتستطيع تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.2 ثانية.





ويظهر الفيديو على طريق أوتوبان، تسارع السيارة حتى 260 كم/س، ومن المنتظر مشاهدة قيادتها بسرعة قصوى عند توفرها.