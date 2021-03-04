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المانيا توافق على تقديم لقاح "أسترازينيكا" لمن فوق 65 عامًا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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رحبت الجمعية الألمانية لعلم المناعة بقرار ألمانيا بالموافقة على لقاح "أسترازينيكا" للاستخدام في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وقالت الجمعية في بيان: "بالنظر إلى البيانات التي جاءت من اسكتلندا وإنجلترا، فقد ثبت أنه فعال وليس هناك شك في سلامة هذا اللقاح"

وأضافت أن حوالي مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" جاهزة للاستخدام في بين عامة الناس هناك.

وتبنت السلطات الألمانية خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا سيبدأ العمل بها في 8 مارس ستخفف خلالها إجراءات الحجر المفروضة حاليا، لكن البلاد لا تزال بعيدة جدا عن عودة الحياة الطبيعية إليها.

أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء إلى أن حكومتها ستطبق اعتبارا من الاثنين خطة تدريجية ومشروطة لتخفيف إجراءات الحجر السارية لمكافحة كوفيد-19 والتي أثارت استياءً شعبيا متزايدا انعكس قلقا في صفوف حزبها قبل سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

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