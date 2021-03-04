وزارة الداخلية تنعى الفريق كمال عامر

نعت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ قليل، الفريق كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم الخميس، راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته.



كان الرئيس عبد عبدالفتاح السيسي، قد نعي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.



كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب دكتور كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.



ودفن جثمان الراحل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذى توفى، اليوم الخميس، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

