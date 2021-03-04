خالد الجندي: لا يوجد تفاضل كبير بين البشر









أكد الشيخ خالد الجندي أن هناك تفاوت كبير ومتعدد بين البشر، على الرغم من أن المجتمع العربي القديم كان متقاربًا ولم يكن هناك تفاوت إلا في شئ واحد وهو القراءة والكتابة ولهذا حين نزل القرآن قيل "يا أهل الكتاب".





تابع الجندي في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كلمة "أهل الكتاب" تكريم وإثبات أهلية وهي استحقاق تحمل الشيء، موضحًا أنه لا يوجد تفاضل كبير بين البشر، وأن أفضل وسائل التواصل مع البشر هو السؤال لأنه يقود إلى الاحترام مثل أنه قال إن "مصري يعني قبطي" ولاقى هجومًا كبيرًا على الرغم من أنه لو سئل في ذلك لأجاب من الكتاب والسنة.









أضاف أن كل الأديان بينهم مشترك وجميع البشر من أب واحد، وأن القرآن الكريم جمع الكون كله في بوتقة التوحيد بذكاء غير عادي، مشيرًا إلى أن القرآن يحرص على بيان المشترك في العديد من الآيات.



