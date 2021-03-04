السعودية تقفز في مؤشر ريادة الأعمال للمرتبة الـ 7 عالمياً بنهاية 2020

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مؤشر ريادة الأعمال بنهاية عام 2020، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2020م/2021م.

وقفزت المملكة؛ وفقاً لما نشره المركز الوطني للتنافسية ووزارة الاستثمار، عبر حسابهما الرسمي على "تويتر"، إلى المرتبة الـ 7 عالمياً في مؤشر حالة ريادة الأعمال، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالمياً في عام 2018.

ويقيس مؤشر حالة ريادة الأعمال معدل نتائج الدول في 12 عامل ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال.

وشهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر حالة ريادة الأعمال خلال الثلاث سنوات الأخيرة، علما بأنها تقدمت في عام 2020 نحو 10 مراكز، مقارنة مع ترتيبها في عام 2019 بالمرتبة الـ17 عالمياً.

وأشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إلى أن المملكة تواصل مسيرتها في تحقيق الإنجازات قافزةً للمركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال للعام 2020م.

وأكدت "منشآت"، عقب نتائج تقرير عام 2019م، أنها تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.