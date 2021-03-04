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"أوبك+" تقرر تثبيت إنتاج النفط خلال أبريل

الخميس 04/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
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قرر تحالف "أوبك+" تثبيت سياسة إنتاج النفط خلال أبريل المقبل، مع استثناء زيادة طفيفة لروسيا وكازاختسان.

وبحسب تقرير المنظمة الصادر، اليوم الخميس: "تستمر مستويات الإنتاج كما هي في المقبل، باستثناء روسيا وكازاخستان، حيث سيسمح لهما بزيادة الإنتاج بمقدار 130 و20 ألف برميل يوميًا على التوالي".

ووافقت السعودية على تمديد التخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل في الشهر المقبل، بعد أن بدأتها في فبراير لمدة شهرين.

وأقر التحالف بالتحسن الأخير في معنويات السوق من خلال قبول وإطلاق برامج اللقاحات وحزم التحفيز الإضافية في الاقتصادات الرئيسية.

وحث الاجتماع جميع الأعضاء على تحقيق الامتثال الكامل لاتفاقية خفض الإنتاج، وتعويض النقص في التعويضات السابقة، للوصول إلى هدف إعادة توازن السوق.

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