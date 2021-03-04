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عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أصيب الفنان توفيق عبد الحميد، بفيروس كورونا المستجد، وهذا ماتم إعلانه من قبل الفنان التشكيلي حسن وهبة.




وكتب وهبة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخى وصديقي الفنان توفيق عبد الحميد".


يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد تعرض لبعض الشائعات مؤخراً تفيد باعتزاله الفن وتحويل سيارته لتاكسي أجرة، الأمر الذي نفاه توفيق عبد الحميد تماما، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح إطلاقا.

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