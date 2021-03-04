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استشاري: ورق اللوتس يؤدي إلى خفض نسبة الكرش 50% في شهر (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك نباتات طبيعية مثل الأناناس وورق اللوتس تعمل على نحت القوام، معقبًا: "ورق اللوتس بمفرده يؤدي إلى خفض نسبة الكرش بنسبة 50% في أول شهر، بدون أي أعراض جانبية".

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك بعض النباتات الطبية تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، وهذا يؤدي إلى عدم إفراز نسبة كبيرة من الأنسولين، وبالتالي نحافظ على حالة البنكرياس.

وأشار إلى أن الألياف تعمل على تقليل امتصاص السكر، وهذه الألياف متواجدة في التفاح والبرتقال والبقوليات، موضحًا أن كورسات النبتات الطبية لخفض الوزن لا تتعارض مع مريض السكر أو القلب على الإطلاق.

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