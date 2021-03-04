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مستشار الرئيس للصحة: نسعى للحصول على أكبر كمية من اللقاحات لتغطية المواطنين

الخميس 04/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية،: "نسعى للحصول على أكبر كمية من اللقاحات لتغطية أكبر عدد من المواطنين".

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"،: "نسعى في اتجاهات مختلفة لتوفير أكبر كمية ممكنة من اللقاحات".

وأشار إلى أن مصر بدأت بالكوادر الطبية، ثم ذوي الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، ويتم ذلك عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

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