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رمضان عبدالمعز: كل البشر بينهم مشترك إنساني (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، تحدث مع الناس على المشترك الإنسانى بينهما، فى أن ربهم واحد واباؤهم واحد وهو سيدنا آدم، لافتا إلى أن كل الأنبياء كانوا يتحدثون بالقاسم الإنسانى المشترك.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "كل البشر بينهم قاسم انسانى مشترك أخوة القبلية الجنسية أو الإنسانية او المواطنة، لا يوجد أحد من البشر غير مرتبط بقولك مشتركة مع الآخرين ".

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