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"قصير القامة غامق اللون" خبير يكشف عن الملامح الحقيقة للملك أحمس

الخميس 04/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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كشف المؤرخ المعروف عن الصفات الشكلية والجسمانية للملك أحمس والتي لا تتقارب ولو بدرجة ما مع الفنان عمرو يوسف بطل مسلسل "الملك أحمس" المذاع في رمضان القادم.

وقال الشماع إلى الفجر، إن الصفات الشكلية لأحمس تختلف حيث كان ذو شعر كثيف وفير غزير يتصف بدوائر (كيرلى).

وكانت قسمات وجهه حسنة رقيقة لون بشرته بني غامق، وعند وفاته كان له شوارب وصل طولها ل ٤ ميليمتر 4.00 mm.

وكان له أنف ضيق إلى حد ما وليست بارزة، ولفكه العلوي في فمه تقدم وبروز واضح وصريح.

أما تكوينه الجسماني فكان قليلًا، حيث وصل طوله إلى متر و60 سم.

يذكر أن الشماع طالب في وقت سابق بوقف مسلسل "الملك أحمس" المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث أن الرواية مليئة بالأخطاء التاريخية.

وخطورة هذا أن أحداث رواية نجيب محفوظ تثير البلبلة الشديدة والخطيرة لدى متلقي المعلومات التاريخية والمهتم بالتاريخ المصري وأبطاله لأنها ترسخ لتاريخ خاطئ.

ومن الخطأ أن نصدرها للناس لأن تأثير الدراما كما نعلم جميعا اقوى من الكتب و المراجع للأسف الشديد حيث قال فيها محفوظ إن "احمس" وقع فى حب إبنة ملك الهكسوس وهو ما لم يحدث، وهذه الرواية تبين خيانة "احمس" لمصر والمصريين بحبه لابنة ملك العدو قاتل شعبه، وهذا ما لم يحدث من المخلص لمصر أحمس وعائلته المقدامة.

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