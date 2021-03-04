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أغرب أنواع القهوة في العالم.. أبرزها " بصاق القرد وابن عرس"
الخميس 04/مارس/2021 - 07:57 م
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تختلف القهوة في صناعتها من بلد إلى بلد اخر من حيث النكهة وطريقة تحضيرها، لذا سنقدم لكم أنواع غريبة للقهوة، تسمعون عنها لأول مرة في السطور التالية:-
أغرب أنواع القهوة
قهوة تسمى بقهوة المشروم
قهوة المشروم تمت صناعتها فى دولة فلندا ويتم انتاجها من المشروم ولا يصاحبها اى اضرار جانبية ولها فوائد كثيرة مثل تعديل نسبة السكر فى الدم وتقليل الاصابة بمخاطر المعدة ، وبلغ سعر الكيلو منها حوالى 12 دولار .
قهوة تسمى بقهوة لواك كوبى
هذه القهوة يتم صناعتها فى دولة اندونسيا بكميات كبيرة من فضلات حيوان يسمى باللواك ويتشابه اللواك من حيوان القط البرى ، وقهوة اللواك تتميز بالرائحة الجذابة والمذاق الرائع ومن فوائدها انها تقلل من الحموضة وبلغ سعر الكيلو منها حوالى 100 دولار .
قهوة بصاق القرد
تعتبر هذه القهوة من الانواع النادرة فى صناعتها ويتم صنعتها بكثرة فى دولة تايوان .
قهوة طائر الكاجو
هذه القهوة يتم انتاجها من فضلات طائر الكاجو ويعتبر هذا النوع من اغلى انواع القهوة بالعالم بسبب قلة صناعتها حيث يتم انتاج كميات بسيطة منها خلال العام يقدر بحوالى 350 كيلو فقط خلال العام .
قهوة قى ابن عرس
حيث يتم انتاج هذه القهوة من بقايا القهوة من حيوان ابن عرس التى يتم اخراجها من جهازه الهضمى من خلال فمه ويتم صناعتها مرة اخرى وهذه القهوة لها الكثيرمن عشاقها لمذاقها العالى .
قهوة كوديفوار السوداء
هذه القهوة يتم صناعتها من فضلات الفيلة بدولة تايلاند حيث يتم جمع حبوب القوة مع الكثير من الفاكهة ويطعمونها للفيلة ثم ينتظرون خروج هذه الحبوب بعد مرور اربعة اريام ثم يتم تنقيتها وغسلها وتفحيمها جيدا وتتميز بمذاقها اعالى ويباع سعر الكيلو منها فى تايلند بحوالى 1200 دولار .
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