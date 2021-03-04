موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا





يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لتحقيق أول فوز في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عندما يواجه الترجي التونسي في الجولة الثالثة.





موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مضيفه الترجي التونسي على ملعب (ستاد رادس)، في الخامس من مارس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تعادل سلبيا، أمام مضيفه تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





بهذا التعادل رفع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ويتصدر الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد 4 نقاط بعد الفوز أمام تونجيث في الجولة الأولى والتعادل ضد مولودية الجزائر في الجولة الثانية.







