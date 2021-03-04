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مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي
الخميس 04/مارس/2021 - 07:58 م
وكالات
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فجر المرشح لرئاسة نادي برشلونة توني فريكسا، مفاجأة من العيار الثقيل، كونه يتفاوض مع شركة رعاية لقميص الفريق الأول لكرة القدم مقابل 300 مليون يورو في خمسة مواسم.
وقال فريكسا في مؤتمر صحافي، اليومالخميس، لتقديم تقرير عن حملته الانتخابية "نحن في محادثات مع راع للقميص سيقدم 60 مليون يورو لكل موسم خلال خمس سنوات اعتبارا من 22-23. سيكون الأعلى من بين كل منافسينا".
وأشار إلى أن شركة الرعاية قادمة من "سيكلون فالي" وتريد ربط صورتها بصورة برشلونة، ولا تطلب أن يكون القميص لها "بشكل حصري".
وأشار إلى أن هذا المبلغ سيكون إضافة إلى 250 مليون يورو سيجلبها من خلال التنازل عن 49% من شركة برشلونة لمجموعة استثمارية.
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