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رئيس جامعة سوهاج: ما حدث في امتحان كلية الحقوق أمر مرفوض وغير مقبول

الخميس 04/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن ما حدث في امتحان كلية الحقوق أمر مرفوض وغير مقبول بالزج بأسماء أشخاص في أمور افتراضية، مشيرًا إلى أن الأستاذ واضع سؤال أشرف بن شرقي في امتحان كلية الحقوق زملكاوي.

وتابع "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السؤال كان افتراضيًا، والأمر أخذ أكثر من حجمه، وأنه لا يوافق على هذا السؤال، وأنه بمجرد رؤية ورقة الأسئلة اعتذرنا لنادي الزمالك ونؤكد على حسن علاقتنا بالدول الشقيقة واللاعب الكبير الذي نقدره.

وواصل محافظ سوهاج قائلًا: "وقف انتداب أستاذ القانون الدولي واضع سؤال اللاعب أشرف بن شرقي؛ لقيامه بالاستعانة بخبر غير صحيح عن لاعب نادي الزمالك، بامتحان نصف العام لمادة القانون الجنائي للفرقة الرابعة بكلية حقوق، كما تمت مخاطبة جامعة أسيوط التي يعمل بها للتحقيق معه".

وأوضح أنه لا بد من الاعتذار إلى اللاعب أشرف بن شرقي وأسرته وجماهير نادي الزمالك، مشددًا على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والغربي، وأن ما بدر من الأستاذ واضع السؤال خطأ غير المقصود، منوهًا بأنه لا يتم الاطلاع على الامتحانات قبل توزيعها على الطلبة حفاظًا على سريتها.

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