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مازن معضم يعلق على واقعة السوبر ماركت في لبنان
الخميس 04/مارس/2021 - 08:03 م
لمياء علي
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انتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سجالا حدث في أحد السوبرماركات حين أقدم أحد المواطنين على أخذ كيس حليب من بين يدي موظف كان يحاول ترتيب الأكياس على الرفوف، ما أدى إلى إشكال.
وقام المواطن بأخذ الكيس من يد الموظف بالقوة ثم ما لبث أن تجمع عدد من الموظفين حول الشاب ثم حدث تضارب ورموه خارجاً.
وعلق الممثل مازن معضم على الأمر وكتب :"وصلني ڤيديو مشكل بسوبرماركت كرمال كيس حليب بستحي نزله.
وختم: الله لا يوفقهم لوين وصلوا العالم بس كمان يا عيب الشوم.. كرمال كيس حليب منضرب بعض ولو".
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