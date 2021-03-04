استشاري: وجبة الفطور يجب أن تحتوي على بروتين حيواني أو نباتي (فيديو)

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن وجبة الفطور مهمة جدًا، خاصة في فصل الشتاء، ومنهم المهم تناول البروتين في وجبة الفطار سواء البروتين النباتي مثل الفول، أو الحيواني من خلال تناول "بيضة" على سبيل المثال.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الغداء يجب أن يكون عبارة عن أشياء قليلة من المكسرات أو الفاكهة، أو أي شيء يحتوي على الألياف، لأنها تزيد من الإحساس بالشبع، مشددًا على ضرورة تناول ما لا يقل عن 3 لتر من المياه.



وأشار إلى أن معدل الحرق إذا كان ضعيفًا، فهناك ضرورة لتناول التوت البري لزيادة معدل الحرق، كما أن تناول ورق اللوتس يقلل من الإحساس من الجوع إلى حد كبير.

