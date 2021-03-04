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أنيس بوجلبان يودع تدريب الصفاقسي بخسارة مفاجئة

الخميس 04/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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تلقى فريق الصفاقسي خسارة على ملعبه 1-2 أمام ضيفه اتحاد تطاوين في الجولة 15 بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وقرر بوجلبان الرحيل عن الصفاقسي بعد اتفاق إدارة النادي مع المدرب الإسباني خوسيه (بيبي) مورسيا غونزاليس للإشراف على الفريق.
وتقدم الصفاقسي بهدف عكسي سجله محمد أمين الأكحل لاعب اتحاد تطاوين بالخطأ في مرماه بعد تسع دقائق من البداية.
وتعادل فرات السلطاني لاتحاد تطاوين في الدقيقة 27 قبل أن يمنح محمد علي عبد السلام التفوق للفريق الزائر باحراز الهدف الثاني من مجهود فردي في الدقيقة 74.
وفرط الصفاقسي في فرصة الانفراد بالمركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند 27 نقطة بالتساوي مع النجم الساحلي من 14 مباراة لكل منهما.
وقفز اتحاد تطاوين إلى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة حصدها في 15 مباراة.
وقال بوجلبان عقب المباراة "كان بوسعنا تحقيق الانتصار، بعد أن صنعنا عديد الفرص السانحة للتسجيل لكن للأسف.. الهزيمة غير منتظرة".
وأضاف "كنت أريد انهاء المسيرة مع الصفاقسي بتحقيق فوز".
وقاد أنيس بوجلبان النادي الصفاقسي في 17 مباراة بكل المسابقات وحقق 11 فوزا وأربعة تعادلات وهزيمتين.
وفاز البنزرتي 1-0 على ضيفه الملعب التونسي بفضل هدف النيجيري أمادو سابو بعد ربع ساعة من البداية.
وحقق البنزرتي انتصارا مهما في أول مباراة لمدربه الجديد قيس اليعقوبي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12 متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الافريقي.
وتوقف رصيد الملعب التونسي عند 16 نقطة في المركز العاشر من 15 مباراة.

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