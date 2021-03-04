Advertisements

مصير غير المسجلين من العمالة المؤقتة بعد قرار إضافة مهنتهم لبطاقة الرقم القومي

الخميس 04/مارس/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تواصل وزارة القوى العاملة، إضافة مهنة العمالة غير المنتظمة إلى بطاقة الرقم القومي، للعمالة المسجلة بكشوفاتها بمختلف مديريتها على مستوى 27 محافظة.

ويوجد المئات من تلك الفئة غير مسجلة بكشوفات الحصر لمديريات القوى العاملة، لذلك لا يحق لهم إضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي.

وكشف مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، عن مصير تلك العمالة وكيفية إضافة المهنة إلى البطاقة.

وأوضح "المصدر" أنه لابد أن يقوم العامل بتسجيل بياناته في مديرية القوى العاملة التابع لها، ثم يخضع لاختبار قياس مهارة، ومن بعدها استخراج تراخيص مزاولة مهنة.

وأضاف المصدر، أن وزير القوى العاملة وجه جميع المديريات بسرعة الانتهاء من إضافة المهنة ببطاقة الرقم القومي للعمالة المسجلة لديها تمهيدًا لشمولهم بالرعاية الكاملة.

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعة و 17 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات