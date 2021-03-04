مصير غير المسجلين من العمالة المؤقتة بعد قرار إضافة مهنتهم لبطاقة الرقم القومي

تواصل وزارة القوى العاملة، إضافة مهنة العمالة غير المنتظمة إلى بطاقة الرقم القومي، للعمالة المسجلة بكشوفاتها بمختلف مديريتها على مستوى 27 محافظة.



ويوجد المئات من تلك الفئة غير مسجلة بكشوفات الحصر لمديريات القوى العاملة، لذلك لا يحق لهم إضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي.



وكشف مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، عن مصير تلك العمالة وكيفية إضافة المهنة إلى البطاقة.



وأوضح "المصدر" أنه لابد أن يقوم العامل بتسجيل بياناته في مديرية القوى العاملة التابع لها، ثم يخضع لاختبار قياس مهارة، ومن بعدها استخراج تراخيص مزاولة مهنة.



وأضاف المصدر، أن وزير القوى العاملة وجه جميع المديريات بسرعة الانتهاء من إضافة المهنة ببطاقة الرقم القومي للعمالة المسجلة لديها تمهيدًا لشمولهم بالرعاية الكاملة.

