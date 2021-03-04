Advertisements

البرلمان العربي يطالب بموقف دولي عاجل لوقف هجوم ميليشيا الحوثي المتكرر على السعودية

الخميس 04/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتكرر لمناطق في المملكة العربية السعودية، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية جادة وحاسمة ضدها بوضعها تحت ضغوط دولية أكبر تدفعها للتوقف الفوري عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران .

 

وأعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال الهجوم لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ بالسيتي، اعترضته قوات التحالف العربي صباح اليوم الخميس. .

 

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. .

 

ووصف البرلمان العربي ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية بـ«السلوك الإجرامي»، محملاً المجتمع الدولى المسؤولية في تقاعسه عن اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الممارسات الإرهابية الممنهجة والتي تشكل خطراً على الأمن والسلم  الدوليين ، وتشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي الحوثي البرلمان العربي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ ساعة الا ربع

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي

البرلمان العربي يوافق على إدانة الهجمات الحوثية المتكررة على المملكة

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية على السعودية

التحالف: اعتراض طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

"السلمي" يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات