شريهان الدسوقي: قواعد الإتيكيت مقتبسة من الأديان السماوية الثلاثية (فيديو)

قالت الدكتور شريهان الدسوقي، مدرب إتيكيت، إن قواعد الإتيكيت مقتبسة من الأديان السماوية الثلاثية، وغير قاصرة على فئة معينة، بل تخص كل فئات المجتمع.



وتابعت "الدسوقي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك قواعد لاختيار الهدايا، فالهدية الخاصة بالصديق، تختلف عن هدية الزوج، وتختلف عن هدية الأخ، معقبة: "لو هدية لصديق ممكن تكون محفظة جلد، أو حقيبة، دي حاجة شيك، وفي نفس الوقت بترضي جميع الأطراف".



ولفتت إلى أن الهدية يجب أن تقدم في نفس يوم المناسبة، معقبة: "هدية عيد الأم لازم تقدم في عيد الأم، لأنه يوم واحد في السنة، ولازم نحتفل به".



