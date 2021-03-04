Advertisements

شريهان الدسوقي: قواعد الإتيكيت مقتبسة من الأديان السماوية الثلاثية (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتور شريهان الدسوقي، مدرب إتيكيت، إن قواعد الإتيكيت مقتبسة من الأديان السماوية الثلاثية، وغير قاصرة على فئة معينة، بل تخص كل فئات المجتمع.

وتابعت "الدسوقي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك قواعد لاختيار الهدايا، فالهدية الخاصة بالصديق، تختلف عن هدية الزوج، وتختلف عن هدية الأخ، معقبة: "لو هدية لصديق ممكن تكون محفظة جلد، أو حقيبة، دي حاجة شيك، وفي نفس الوقت بترضي جميع الأطراف".

ولفتت إلى أن الهدية يجب أن تقدم في نفس يوم المناسبة، معقبة: "هدية عيد الأم لازم تقدم في عيد الأم، لأنه يوم واحد في السنة، ولازم نحتفل به".

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات