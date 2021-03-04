Advertisements

أخصائي تغذية: "الألياف الحاجة الوحيدة اللي ما بتزودش الوزن" (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن الألياف عبارة عن كربوهيدرات معقدة، لا يستطيع الجسم أن يهضمها، وعندما تدخل الجسم يزبد حجمها مع شرب المياه، وتعطي إحساس بالشبع.

وتابع "نوبل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الألياف تخرج من الجسم دون أن يستفيد منها الجسم على الإطلاق، ولذلك ينصح بتناول الفاكهة والخضار باستمرار، معقبًا: "الألياف هي الحاجة الوحيدة اللي ما بتزيدش الوزن".

وأضاف أن الألياف لا تمتص، وفي نفس الوقت تعالج القولون، مشيرًا إلى الألياف الأناسيليوم تزيد داخل المعدة، وهذا يقلل القابلية للأكل بصورة كبيرة، مما يجبر الأمعاء على العمل بانسيابية أكبر، مما يؤدي إلى خروج كل الفضلات من الأمعاء سريعًا، وبذلك نعالج مشكلة القولون.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ ساعة و 17 دقيقة

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يقترب من المنتخب على حساب السعيد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة الديربي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

ليفربول مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 22 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

07:28 م

ننفرد بنشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات