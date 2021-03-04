أخصائي تغذية: "الألياف الحاجة الوحيدة اللي ما بتزودش الوزن" (فيديو)

قال الدكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية، إن الألياف عبارة عن كربوهيدرات معقدة، لا يستطيع الجسم أن يهضمها، وعندما تدخل الجسم يزبد حجمها مع شرب المياه، وتعطي إحساس بالشبع.



وتابع "نوبل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الألياف تخرج من الجسم دون أن يستفيد منها الجسم على الإطلاق، ولذلك ينصح بتناول الفاكهة والخضار باستمرار، معقبًا: "الألياف هي الحاجة الوحيدة اللي ما بتزيدش الوزن".



وأضاف أن الألياف لا تمتص، وفي نفس الوقت تعالج القولون، مشيرًا إلى الألياف الأناسيليوم تزيد داخل المعدة، وهذا يقلل القابلية للأكل بصورة كبيرة، مما يجبر الأمعاء على العمل بانسيابية أكبر، مما يؤدي إلى خروج كل الفضلات من الأمعاء سريعًا، وبذلك نعالج مشكلة القولون.

