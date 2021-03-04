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رمضان عبد الرازق: الإسلام له ثلاث معاني (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الإسلام له ثلاث معانى، والاول هو بالمعنى العام وهو خضوع العبودية بإرادة التكوين، وهو الاستسلام لله عزو وجل، من كل خلق الله حتى السموات والأرض.

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "الإسلام بالمعنى الخاص،وهو الدين الذى أنزله الله على جميع الأنبياء وهو التوحيد، وهو خضوع العبودية بإرادة التكليف، أما المعنى الثالث وهو الاخص وهو الإسلام الذى ارتضاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشريعة التى جاء بها.

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