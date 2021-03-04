تفتتحها الأوقاف غدا.. خريطة أحدث المساجد في مصر

تشهد عدد من محافظات مصر افتتاح مساجد جديدة خلال الساعات المقبلة، وفقا لخطة وزارة الأوقاف التي تخصص كل جمعة لافتتاح المساجد، ضمن مساعيها لنشر الفكر المعتدل.



افتتاح ١٧ مسجد

تشهد عدد من المحافظات، الجمعة المقبل، افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي 19 مسجدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه



وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بأبرز المساجد التي سيتم افتتاحها غدا الجمعة:



أولًا: مساجد الافتتاحات:



مديرية أوقاف الأقصر



1. الرحمة – شارع الإسطبل - إسنا



2. بلال بن رباح بنجع خليدي – منشأة العماري





مديرية أوقاف قنا



3. نور الإيمان – مدينة قوص



4. عباد الرحمن – خزام - قوص



5. الرحمن نجع الحجيري - قفط



6. أبو الحسن الشاذلي – القلعة - فقط



7. الخلفاء الراشدين – كرم عمران - قنا





مديرية أوقاف المنوفية



8. المغفرة – ميت أبو الكوم – مركز تلا





مديرية أوقاف الغربية



9. يوسف الصديق – كتامة بسيون





مديرية أوقاف أسوان



10. السلام – أبو الريش بحري - المليقطة





مديرية أوقاف البحيرة



11. النور – دنشال – مركز دمنهور



12. عوض حمد – قرية عوض حمد – مركز دمنهور



13. علي سعد – قرية سعد منية عطية – مركز دمنهور



14. البكساوي- البكساوي – إيتاي البارود



15. عبد الرازق رواش – البستان – الدلنجات



16. حموده – قرية حموده البستان - الدلنجات



17. الشرقي – قرية جزاير عيسى - الدلنجات



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:



مديرية أوقاف أسوان



18. خالد بن الوليد – أبو الريش قبلي – الخلاصاب



مديرية أوقاف البحيرة



19. التوبة – مدينة دمنهور