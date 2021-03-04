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مدرب الزمالك: الجهاز الفني يدرس كل صغيرة وكبيرة في الترجي

الخميس 04/مارس/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول بالنادي أن الفريق أدى المران الأساسي بشكل قوي اليوم في تونس، موضحا أن باتشيكو نفذ عددا من الأمور في الملعب ونفذها جميع اللاعبين.

أضاف عبد الهادي: "الروح عالية ومميزة والكل يرغب في حصد نقاط المباراة أمام الترجي وسنسعد جماهير الزمالك".

وواصل مدرب الزمالك: "الجهاز الفني يدرس كل صغيرة وكبيرة في الترجي، مشيرا الى أنه فريق مميز ودعم صفوفه بشكل قوي ولكن لاعبي الزمالك يشعرون بالمسئولية".

واختتم مدحت عبد الهادي: "نمتلك لاعبين علي أعلى مستوى، ولم نستقر على التشكيل والكل جاهز للقاء".

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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