كاظم الساهر مديون ولم يسدد دينه منذ أكثر من 40 عاما.. ما القصة؟









وعرضت قناة "NRT" الكردية مقابلة أجريت مع أحد الأشخاص، قال إن كاظم أخذ مبلغاً مالياً من والدته، وإنه لم يعده إليها، على الرغم من أنه وعدها بذلك، مذكراً بأن الوالدة توفيت.





كما ذكرت القناة في تقريرها أن هذه الواقعة حدثت في قرية عمرة، حيث كان كاظم يعمل مدرساً بين العامين 1979 و1981، مع الإشارة إلى أنه كان يتناول الطعام والشراب على حساب أهل القرية.







وتابع أن كاظم لم يبد وفاءه لأهل القرية بعد الشهرة، وأنه لم يقم بزيارتهم.





وأثار هذا الفيديو فضول الكثير من المتابعين ممن تساءلوا عن صحة ما يشير إليه أفراد العائلة، وإعتبر البعض أنه لا يمكن لكاظم الإقدام على مثل هذا الفعل.

فاجأت عائلة بمطالبة الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بسداد دَين عليه، ولم يعده إليها بعد ذلك منذ أكثر من 40 عام قبل أن يحقق الشهرة.