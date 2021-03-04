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أول تعليق للفنان توفيق عبد الحميد بعد إصابته بفيروس "كورونا"

الخميس 04/مارس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أصيب الفنان توفيق عبد الحميد، بفيروس كورونا المستجد، وهذا ما تم إعلانه من قبل الفنان حسن وهبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكشف توفيق عبد الحميد فى تصريحات صحفية عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث قال"الحمد لله الحالة مستقرة وأنا متواجد فى منزلى أخضع للعلاج والبروتوكول الخاص بالفيروس".


يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد تعرض لبعض الشائعات مؤخراً تفيد باعتزاله الفن وتحويل سيارته لتاكسي أجرة، الأمر الذي نفاه توفيق عبد الحميد تماما، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح إطلاقا.

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