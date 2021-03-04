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بعد نجاحها في سلطنه المعز.. ندى عصام فى الاختيار2

الخميس 04/مارس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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انتهت  الفنانة الشابة ندى  عصام من تصوير مسلسل "الاختيار 2"، حيث ان  ندى شاركت الفنان أحمد مكي عدد من مشاهده ضمن أحداث المسلسل.


وقالت  عصام عن مشاركتها في المسلسل: هذا اهم عمل  في حياته الفنيه فخر  شرف لى لان هذا العمل يعظم دور الشهيد من ابناء الشرطه ورجال القوات المسلحه ضد الارهاب الاسود وتحت قيادة المخرج المبدع بيتر ميمي، ومشاركتي.



ومن المعروف ان ندى شاركت فى مسلسل سلطانة المعز امام الفنانة عادة عبدالرزاق ومن اخرج محمد بكير .
كما انها فى   تنتظر عرض مسلسل "بأثر رجعي" امام الفنانة مي سليم والفنان ومحمد عز.


من تاليف فتحي الجندي و للمخرج الشاب حسام معتز  جدير بالذكر ان الفنانه الشابه شاركت في العديد من الاعمال المسرحيه امام العديد من نجوم المسرح المصري مثل الفنان احمد ماهر والفنانه مديحه حمدي والفنان احمد عزمي والفنان الراحل احمد عبدالواراث وذلك من خلال مسرحيه شباب في عين الرسول على مسرح البالون  بالاضافه الى مشاركتها في العديد من المهرجانات وحصولها على افضل ممثله شابه في احد  مهرجانات المسرحيه ومازالت ندى  طالبه في المعهد العالي للفنون المسرحيه في السنه الثالثه.

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