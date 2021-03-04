بعد نجاحها في سلطنه المعز.. ندى عصام فى الاختيار2

انتهت الفنانة الشابة ندى عصام من تصوير مسلسل "الاختيار 2"، حيث ان ندى شاركت الفنان أحمد مكي عدد من مشاهده ضمن أحداث المسلسل.









وقالت عصام عن مشاركتها في المسلسل: هذا اهم عمل في حياته الفنيه فخر شرف لى لان هذا العمل يعظم دور الشهيد من ابناء الشرطه ورجال القوات المسلحه ضد الارهاب الاسود وتحت قيادة المخرج المبدع بيتر ميمي، ومشاركتي.













ومن المعروف ان ندى شاركت فى مسلسل سلطانة المعز امام الفنانة عادة عبدالرزاق ومن اخرج محمد بكير .

كما انها فى تنتظر عرض مسلسل "بأثر رجعي" امام الفنانة مي سليم والفنان ومحمد عز.







