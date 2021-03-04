أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تعيين أليخاندرو هرنانديز حكمًا لمباراة "الديربي" بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في "الليغا" المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب واندا متروبوليتانو.



وسيكون خوسيه لويس غونزاليس هو حكم تقنية الـVAR في تلك المواجهة.



ويعد هرنانديز حكماً دولياً منذ عام 2014 ويمتلك خبرات كثيرة في إدارة المباريات الكبيرة حيث سبق له إدارة خمس مواجهات كلاسيكو بين الفريق "الملكي" وبرشلونة، ولكن هذا يعد أول "ديربي" يديره خلال مسيرته.



وسبق للحكم الإسباني إدارة 25 مباراة لـ"الميرينغي" من قبل 16 منها كزائر و9 على ملعبه واحتسب خلالها 5 ركلات جزاء لصالح الريال و4 ضده، بينما أدار 19 مباراة لـ"الروخيبلانكوس" 10 منها على ملعبه و9 كزائر واحتسب خلالها أيضاً 6 ركلات جزاء لصالحه و4 ضده.



وهذا الموسم أدار هرنانديز إجمالي 18 مباراة في جميع المسابقات أشهر خلالها 89 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين واحتسب 3 ركلات جزاء.