رئيس الزمالك يوجه رسالة خاصة للاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي

أجتمع اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بتونس.





وحث رئيس النادي اللاعبين، على بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على الترجي وإسعاد جماهير الزمالك.





وخاض الفريق مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وهو نفس موعد المباراة، وخضعت بعثة الفريق إلى مسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة اليوم.







