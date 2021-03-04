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تعرف على الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن النظام العالمي لتطعيمات فيروس كورونا يستثنى من هم أقل من 18 عاما، والسيدات الحوامل.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"،: "لدينا عدة ملايين من هم أقل من 18 عامًا، ونسعى لتطعيم أكبر قدر ممكن من الفئات الأخرى".

ولفت إلى أن الدول المنتجة مستحوذة على نسبة كبيرة من اللقاحات، وباقي الدول تحصل على كميات أفل كثيرًا من المتوقع، موضحًا أن الكميات المتوافرة لن تكفي دول العالم.

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